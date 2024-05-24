Bozüyük\'te 13 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 4 ayrı dosyadan 13 yıl 21 ay 22 gün hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi ve Bilecik Asliye Ceza Mahkemesince 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçlarından toplamda 4 ayrı dosyası bulunan ve 13 yıl 21 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK