Bozüyük'te 13 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bozüyük'te 13 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Bozüyük\'te 13 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 4 ayrı dosyadan toplamda 13 yıl 21 ay 22 gün hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

24.05.2024 11:25
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 4 ayrı dosyadan 13 yıl 21 ay 22 gün hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi ve Bilecik Asliye Ceza Mahkemesince 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçlarından toplamda 4 ayrı dosyası bulunan ve 13 yıl 21 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bozüyük, Bilecik, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bozüyük'te 13 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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