Bilecik\'te 14 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Bilecik'te 14 ayrı suçtan 8 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca 14 ayrı dolandırıcılık suçundan 8 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan B.Ç. isimli şüpheli, düzenlenen operasyon ile Küplü köyünde yakalandı. Yakalanan şüpheli B.Ç. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK
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