Bilecik\'te 5 katlı apartmanın 4. katında aspiratör yangını mutfakta hasara yol açtı

Bilecik'te 5 katlı apartmanın 4. katında aspiratör yangını mutfakta hasara yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Nişancı Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4. katında aspiratör kaynaklı yangın çıktı. Dairede kimse yokken itfaiye kapıyı kırarak içeri girdi; alevler kısa sürede söndürülürken mutfak büyük hasar gördü.
Bilecik'te bir evde, aspiratörden çıkan yangın paniğe sebep olurken, alevler kısa sürede söndürüldü.
Yangın, Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Nişancı Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katından dumanların yükseldiği gören sokak sakinleri durumu hemen 112'ye haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve acil servis ekipleri yönlendirilirken, evde kimsenin olmadığı anlaşıldı. İtfaiye ekipleri içeri kapıyı kırarak girerken, alevler kısa sürede söndürüldü. Evin mutfak kısmı büyük hasar alırken, yangının aspiratörden çıktığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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