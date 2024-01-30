 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik'te 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yapılan GBT sorgusunda 'Birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Bilecik\'te 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
30.01.2024 - 12:03,
Abone Ol

Bilecik'te 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak tutuklandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde emniyet noktasında yapılan GBT sorgusunda 'Birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Osmaneli, Bilecik, Tutuklama, Yakalama, Ceza, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


12:20
AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir
12:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
12:09
Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
12:00
Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada
11:51
Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:45
Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu
11:42
Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar
11:41
14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası

Son Dakika
12:20 AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
12:09 Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
12:00 Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada
11:51 Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:45 Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu
11:42 Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar
11:41 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33 Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33 Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 13:35:08. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement