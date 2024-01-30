Bilecik\'te 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Bilecik'te 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak tutuklandı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde emniyet noktasında yapılan GBT sorgusunda 'Birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BİLECİK
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