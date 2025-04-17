Bilecik\'te Ahırda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te bir ahırda çıkan yangın, ekiplerin müdahale sonucunda yanındaki eve sıçramadan söndürüldü.

Dün gece Bilecik'in Selbükü köyünde Mehmet E.'ye ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evinin yanında bulunan ahırda başlayan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilecik Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Eve sıçramayan yangında ahır hasar görürken, 56 küçükbaş hayvan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. - BİLECİK