Bilecik'te Aile İçi Şiddetle Mücadele Bilgilendirmesi - Son Dakika
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Bilecik'te Aile İçi Şiddetle Mücadele Bilgilendirmesi

28.06.2026 12:20
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Bilecik'te 4 bin vatandaşa aile içi şiddetle mücadele konulu bilgilendirme yapıldı.

Bilecik'te 4 bin vatandaşa aile içi şiddetle mücadele bilgilendirmesi yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Dodurga Beldesi Bulut Baba Mevkii'nde gerçekleştirilen 17. Geleneksel Dodurga Kültür Şenlikleri'nde vatandaşlara çeşitli konularda bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında jandarma ekiplerince Aile İçi Şiddetle Mücadele konusunda bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. Ayrıca jandarma envanterinde bulunan araç, gereç ve teçhizat ile asayiş köpeklerinin görev ve kullanım alanlarına ilişkin tanıtım faaliyeti gerçekleştirildi.

Güvenliğin sağlanması amacıyla etkinlikte 6 asayiş timi, 1 motorlu asayiş timi, 1 trafik timi, 1 KOM timi, 1 köpek timi ve 1 asayiş komando timi görev aldı. Alan ve çevresinde gerekli güvenlik, trafik ve devriye tedbirleri uygulanırken, kimlik tespiti ve doğrulama amacıyla yüz tanıma sistemi de kullanıldı.

Öte yandan, alınan tedbirler sayesinde etkinlikte herhangi olumsuzluk yaşanmadan sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Aile İçi Şiddetle Mücadele Bilgilendirmesi - Son Dakika

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