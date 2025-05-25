Bilecik\'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü.

Olay; Camikebir Mahallesi Karasu Mevkinde saat 14: 30 sıralarında tarlada henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı anız yangını başladı. Yangını gören vatandaşlar 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Osmaneli Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekiplerinin anında müdahalesiyle anız yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Meydana gelen yangının ardından ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor. - BİLECİK