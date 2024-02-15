Bilecik'te aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te aranan şahıs yakalandı

Bilecik\'te aranan şahıs yakalandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 'İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir şahıs, Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanan şahıs, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

15.02.2024 14:23
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, 'İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak olup Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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