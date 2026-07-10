Bilecik'te bağ evinin bahçesindeki yangında baygın bulunan ev sahibi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bilecik'te bağ evinin bahçesindeki yangında baygın bulunan ev sahibi hayatını kaybetti

Bilecik\'te bağ evinin bahçesindeki yangında baygın bulunan ev sahibi hayatını kaybetti
10.07.2026 17:27  Güncelleme: 17:31
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Bilecik'te bir bağ evinin bahçesinde çıkan yangına müdahale eden 70 yaşındaki ev sahibi Alaattin Akyol, baygın halde bulunduğu hastanede hayatını kaybetti.

Bilecik'te bir bağ evinin bahçesinde çıkan yangın sırasında alevlere müdahale eden ve baygın halde bulunan ev sahibi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yangın, Bilecik merkez Osmangazi Mahallesi 4 Değirmen mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Alaattin Akyol'a (70) ait bağ evinin bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere ilk olarak ev sahibi Alaattin Akyol müdahale ederken, çıkan siyah dumanlar kent merkezinden de görüldü. Yangına daha sonra Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri de müdahale ederken Alaattin Akyol evin bahçesinde baygın halde bulundu. Akyol olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Alaattin Akyol burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netleşeceği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Bilecik, İtfaiye, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te bağ evinin bahçesindeki yangında baygın bulunan ev sahibi hayatını kaybetti - Son Dakika

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