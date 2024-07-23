Bilecik'te çıkan ot yangınında köylü dumandan etkilendi - Son Dakika
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Bilecik'te çıkan ot yangınında köylü dumandan etkilendi

Bilecik\'te çıkan ot yangınında köylü dumandan etkilendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan ot yangını rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ederken, yangına ilk müdahale eden bir köylü dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

23.07.2024 14:28  Güncelleme: 14:32
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Bilecik'te çıkan ot yangını rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ederken, alevlere ilk müdahaleyi yapanlardan bir köylü dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Burçaklı köyündeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın ilk olarak köylüler müdahalede ederken, rüzgarın etkisiyle kısa sürede 8 dönümlük alana yayıldı. Alevlere Pazaryeri Belediyesi ile Bozüyük, Pazaryeri Orman Şefliğine ait ekipler müdahale etti. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüme devam ederken, ekipleri kontrol altına almak için canla başla mücadele veriyor.

Öte yandan yangına ilk müdahale eden bir köylü dumandan etkilenirken, şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine gönderildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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