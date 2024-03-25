Bilecik\'te Çorap Satışı Yapan Kadın ile Zabıta Arasında Gülümseten Diyalog

Bilecik'te bir çanta içinde getirdiği çorapları satan kadın ile zabıta arasında geçen diyalog gülümsetti.
Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde vatandaşların yoğun olduğu bir kaldırıma oturan kadın çorap satmaya başladı. Bunu gören zabıta ekipleri kadının yanına gelerek, "Hoş geldin, yine mi geldin sen" dedi. Ardından çorapları çantaya konulan kadın zabıta arabasına götürüldü. Bu esnada "Öldürecek misin beni" diye soran kadına, Zabıta Amiri Özgür Özmen, "Yok, yok, estağfurullah niye öldürelim" dedi. Yaşanan bu diyalog gülümsemelere neden oldu.
Öte yandan, zabıtalar dilencilerin artık bu yöntemlerle vatandaşlardan para talep ettiklerini ve seyyar halde satış yapanlarda kesinlikle alışveriş yapmamalarını söyledi. - BİLECİK
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