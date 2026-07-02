Bilecik\'te Denetim: 9 Yoklama Kaçağı ve Hacizli Araç Yakalandı

Bilecik'te gerçekleştirilen denetimlerde 9 yoklama kaçağıyla hacizli araç yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 124 personel görev aldı. Uygulamalar kapsamında 5 bin 758 şahıs ile 2 bin 775 araç sorgulanırken, 9 yoklama kaçağı ile hacizli ve yakalamalı 1 araç tespit edildi. Denetimlerde ayrıca 33 umuma açık yer, park ve bahçe, 23 iş yeri ile 40 metruk bina kontrol edildi. Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde kurallara aykırı olduğu belirlenen 20 araca toplam 52 bin 31 lira idari para cezası uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi. - BİLECİK