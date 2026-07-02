Bilecik'te Elektrik Trafo Patladı

Bilecik'te bir elektrik trafosunda meydana gelen patlama sonrası çıkan duman ve alevler kısa süreli paniğe sebep olurken bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

Olay, Bilecik merkez Atatürk Caddesi Bankalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldırım üzerindeki bir elektrik trafosunda patlama yaşandı. Patlama sonrası trafodan dumanlar ve alevler yükselirken bölgede elektrik kesintisi yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevreye şerit çekerek güvenlik tedbirleri aldı. Alevler kısa sürede kendi kendine sönerken, elektrik firması yetkilerinin çalışması sonrası bölgeye yeniden enerji verildiği öğrenildi. - BİLECİK