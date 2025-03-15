Bilecik'te enerji nakil hattında başlayan yangın ormanlık alana sıçrarken, yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik merkeze bağlı Dereşemsettin köyünde enerji nakil hattında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa zamanda yayılırken, yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Enerji Hattında Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?