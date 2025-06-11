Bilecik'te bir apartmana giren engerek yılanı itfaiye ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Değerkent Sitesi içinde bir apartmanda yılan gören apartman sakinleri durumu hemen 112'ye bildirdi. Olay yerine Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler yaptıkları titiz çalışma ile boyu 1 metreye bulan engerek yılanı yakalandı. Ekipleri yakaladıkları yılanı yeniden doğaya saldılar. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Engerek Yılanı Apartmana Girdi, İtfaiye Ekipleri Yakalandı - Son Dakika
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