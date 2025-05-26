Bilecik\'te Fırtına Ağaçları Devrildi, Felaket Eşiğinden Dönüldü

Bilecik'te bir çay bahçesinde bulunan 18 metrelik çam ağacı kökünden kırılarak devrildi.

Bugün öğleden sonra Bilecik'te aniden bastıran sağanak yağış ve fırtına kentte çatıları uçururken, ağaçları dallarından kopardı. Yaşanan fırtınada üzerine ağaç dalları düşen araçlar hasar görürken, belediye ekipleri seferber oldu.

Bahçede kimsenin olmaması faciayı önledi

Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir çay bahçesinde bulunan boyu yaklaşık 18 metrelik bir ağaç kökünden kırılarak bahçeye devrildi. Bahçede bulunan masa ve sandalyelere zarar veren ağaç görenleri hayrete düşürdü. O esnada havanın soğuk olmasından bahçede kimsenin oturmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. - BİLECİK