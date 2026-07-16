Bilecik\'te Gazi Kızına Yunus Polis Bebeği Hediyesi

Bilecik'te gazi kızına yunus polis bebeği hediye edildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin emanetlerine yönelik gerçekleştirilen anlamlı buluşmada, Asayiş Daire Başkanlığınca temin edilen yunus polis bebeğini gazi Halil Er'in kızı Ayliz Er'e takdim etti. İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde seyir halindeki bomba yüklü aracın patlaması sonucu meydana gelen terör saldırısında yaralanarak gazi olan Halil Er'in kızı Ayliz Er'e hediyesini veren Çağlar, şehit aileleri ve gazilerin emanetlerinin her zaman baş tacı olduğunu vurguladı.

Duygu dolu anların yaşandığı program hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - BİLECİK