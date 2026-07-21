Bilecik\'te Gezici Kütüphane ile Piknik Keyfi

Bilecik'te pikniğe giden ailelerin çocukları gezici kütüphanede kitap okurken, boş vakitlerini de değerlendirmiş oluyor.

Bilecik İl Kültür Turizm Müdürlüğüne ait gezici kütüphane aracı ilçe ve köylerin ardından kenttin en kalabalık mesire yeri olan Pelitözü Gölpark'ta yer aldı. Araç önüne kurulan statta Bilecik'in tanıtımı ile ilgili ücretsiz kitaplar dağıtılırken, çocuklarda araç içinde bol bol kitap okudu. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer hem kurulan standı hem de gezici kütüphane aracını dolaşarak İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt'tan bilgi aldı. - BİLECİK