Bilecik'te Görevi Kötüye Kullanan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te Görevi Kötüye Kullanan Şahıs Yakalandı

Bilecik\'te Görevi Kötüye Kullanan Şahıs Yakalandı

İhbar üzerine Bilecik'te aranan bir kişi gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

25.11.2024 10:41
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Bilecik'te bir ihbarı değerlendiren ekipler 'Hizmet Nedeniyle Görevini Kötüye Kullanma ' suçundan aranan şahsı yakaladı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Asayiş Büro Amirliğine gelen bir ihbar üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Bozüyük İlamat ve İnfaz Bürosu'nca; 'Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma' suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Görevi Kötüye Kullanan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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