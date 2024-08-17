Bilecik\'te Günyarık köyünde çıkan anız yangını kontrol altına alındı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Günyarık köyünde zirai alanında çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Günyarık köyünde anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bozüyük Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı. Söndürülen alan ekipler tarafından soğutma çalışması yapıldı. - BİLECİK