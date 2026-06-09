Bilecik'te hakaret suçundan aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Vezirhan beldesinde gerçekleştirilen devriye faaliyeti sırasında jandarma ekipleri tarafından yapılan sorgulamada M. Ö. isimli şahsın 'İleti yoluyla hakaret' suçundan arandığı tespit edildi. Şahsın UYAP kapsamında yakalama kararı ve 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK