Bilecik'te jandarma tarafından 'Hakaret' suçundan aranan şahıs yakalanarak, cezaevine teslim edildi.
Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Beldesinde jandarma devriye faaliyetleri esnasında M.Ö. isimli şahsın sorgusunu yaptı. Yapılan sorgudan şahsın 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret' suçundan arandığı ortaya çıktı. Şahsın 2 ay 7 gün hapis cezasına alan M.Ö. jandarma tarafından Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BİLECİK
Son Dakika › 3. Sayfa › Bilecik'te Hakaret Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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