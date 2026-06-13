Bilecik\'te Hakaret Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Bilecik'te jandarma tarafından 'Hakaret' suçundan aranan şahıs yakalanarak, cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Beldesinde jandarma devriye faaliyetleri esnasında M.Ö. isimli şahsın sorgusunu yaptı. Yapılan sorgudan şahsın 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret' suçundan arandığı ortaya çıktı. Şahsın 2 ay 7 gün hapis cezasına alan M.Ö. jandarma tarafından Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BİLECİK