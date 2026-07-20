Bilecik\'te Hırsız Yakalandı

Bilecik'te bir apartmandan elini kolunu sallayarak ayakkabı ve bisiklet çalan ve görüntüleri başka bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen hırsız yakalanarak çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz gece Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; gece saatlerinde elindeki cep telefonunun feneri ile bir apartmana giren B.İ. isimli şahıs önce ayakkabıları ardından da apartman içinde bir bisikleti çaldı. Şahıs aldığı bisikleti eliyle yürüterek olay yerinden uzaklaşırken, hırsızlık olayı sokak üzerinde başka bir apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Şahısların şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri şahsı kısa sürede yakaladı. Yakalanan B.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BİLECİK