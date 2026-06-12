Bilecik'te İşçi Düşerek Yaralandı

Huriye Ulusoy:

bunlar hep böyle oluyo ya işçi akıl danışıp dursa kimse dinlemio zaten işveren çabuk bitir diye baskı yapıyo sonra böyle şeyler oluyo adamın bacağı kırılıyo kimse sorumlu çıkmıyo tazminat davası falan da uzun sürüyo adamın ne geçimi kalıyo o süre içinde