Bilecik'te İşçi Düşerek Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te İşçi Düşerek Yaralandı

12.06.2026 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tır üzerindeki panellere ip bağlarken düşen işçi yaralandı, jandarma inceleme başlattı.

Bilecik'te tır üzerinde bulunan panellere ip bağlamaya çalıştığı esnada yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı.

Olay Bilecik merkeze bağlı Başköy Köyü mevkiinde meydana geldi. Bayburt Group isimli işletmede işçi olarak çalışan Mehmet E. döküm sahasında tır üzerinde bulunan panellere ip bağlamaya çalıştığı esnada yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü. Yere düşen işçi sol bacağından yaralanırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

İş Kazası, 3. Sayfa, İnceleme, Jandarma, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te İşçi Düşerek Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Huriye Ulusoy Huriye Ulusoy:
    bunlar hep böyle oluyo ya işçi akıl danışıp dursa kimse dinlemio zaten işveren çabuk bitir diye baskı yapıyo sonra böyle şeyler oluyo adamın bacağı kırılıyo kimse sorumlu çıkmıyo tazminat davası falan da uzun sürüyo adamın ne geçimi kalıyo o süre içinde 0 0 Yanıtla
  • Mümüne Muh Mümüne Muh:
    yok canım güvenlik önlemleri alındı da sonuç yine aynı çıkacak işçi yine yaralanacak 0 0 Yanıtla
  • Oktay Guvenc Oktay Guvenc:
    vay be böyle şeyler mi oluyo artık işçi adamı tırın üstünde çalıştırıyolar 2 metre yükseklikten düşüyo ya bu nasıl iş güvenliği oluyo bilmiyorum ben böyle haberleri görünce turizm de nasıl gelecek millete kötü imaj oluyo ülkenin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bu maçlar kaçmaz İşte Dünya Kupası’nda nefes kesecek 10 karşılaşma Bu maçlar kaçmaz! İşte Dünya Kupası'nda nefes kesecek 10 karşılaşma
Kılıçdaroğlu geri adım atmadı PM istifaların gölgesinde toplandı Kılıçdaroğlu geri adım atmadı! PM istifaların gölgesinde toplandı
Pakistan ordusuna ait helikopter düştü 22 asker hayatını kaybetti Pakistan ordusuna ait helikopter düştü! 22 asker hayatını kaybetti
Maltepe’deki silahlı saldırıda 5 şüpheli adliyede Maltepe'deki silahlı saldırıda 5 şüpheli adliyede

10:47
Meksika maçında milyonları çıldırtan sesin kaynağı ortaya çıktı
Meksika maçında milyonları çıldırtan sesin kaynağı ortaya çıktı
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
10:33
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor Hepsinin 2 ortak özelliği var
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
10:28
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
09:46
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
09:04
Beyaz et sektörüne dev operasyon 13 şirkete denetim kayyumu atandı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 10:57:05. #.0.4#
SON DAKİKA: Bilecik'te İşçi Düşerek Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.