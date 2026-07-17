Bilecik'te Jandarma Trafik Eğitimi Verdİ - Son Dakika
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Bilecik'te Jandarma Trafik Eğitimi Verdİ

Bilecik\'te Jandarma Trafik Eğitimi Verdİ
17.07.2026 09:47
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Bilecik'te jandarma, motosiklet sürücülerine trafik güvenliği eğitimi gerçekleştirdi.

Bilecik'te jandarma ekipleri denetim noktasında ceza yerine eğitim verdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması ekipleri, Tavşanlı-Bozüyük İl Yolu Saraycık köyü mevkiinde sabit trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında uygulama noktasına gelen 10 motosiklet sürücüsüne trafik güvenliğini artırmaya yönelik eğitim verildi. Ekipler, sürücülere motosiklet kazalarının nedenleri, güvenli sürüş teknikleri ve uyulması gereken trafik kuralları hakkında bilgi aktardı.

Öte yandan, jandarma ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerin bilinç düzeyinin artırılması amacıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Jandarma Trafik Eğitimi Verdİ - Son Dakika

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