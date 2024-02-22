Bilecik'te Kabahatler Kanunu kapsamında 5 şahsa idari para cezası uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bilecik'te Kabahatler Kanunu kapsamında 5 şahsa idari para cezası uygulandı

Bilecik\'te Kabahatler Kanunu kapsamında 5 şahsa idari para cezası uygulandı

Bilecik Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, 9 bin 308 kişi kontrol edildi ve 14 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, 83 işyeri, 121 okul, 54 metruk bina ve 82 park bahçe kontrol edilerek 5 kişiye toplamda 18 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.

22.02.2024 10:59  Güncelleme: 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 5 şahsa 18 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; 9 bin 308 şahıs kontrol edilmiş, 14 aranan şahıs yakalanmış, 83 işyeri/umuma açık işletme, 121 okul, 54 metruk bina, 82 park bahçe kontrol edilerek 5 şahsa 18 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Kabahatler Kanunu kapsamında 5 şahsa idari para cezası uygulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 15:35:09. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Kabahatler Kanunu kapsamında 5 şahsa idari para cezası uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement