Bilecik\'te Karavan Devrildi, 1 Yaralı

Bilecik'te seyir halindeki araca bağlı karavanın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Bozüyük-Eskişehir kara yolu Poyra mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samet Ş. idaresindeki 06 ADS 722 plakalı otomobil, arkasına bağlı 06 FNJ 347 plakalı karavanla seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karavan devrildi. Kazada araç sürücüsü Samet Ş., yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, araçlar Poyra Köprüsü üzerinden alternatif güzergaha yönlendirilerek trafik akışı sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.