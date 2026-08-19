Bilecik'te Karavan Devrildi, 1 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Karavan Devrildi, 1 Yaralı

Bilecik\'te Karavan Devrildi, 1 Yaralı
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Bilecik'te bir aracın bağlı karavanı devrildi; sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halindeki araca bağlı karavanın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Bozüyük-Eskişehir kara yolu Poyra mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samet Ş. idaresindeki 06 ADS 722 plakalı otomobil, arkasına bağlı 06 FNJ 347 plakalı karavanla seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karavan devrildi. Kazada araç sürücüsü Samet Ş., yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, araçlar Poyra Köprüsü üzerinden alternatif güzergaha yönlendirilerek trafik akışı sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Bilecik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Karavan Devrildi, 1 Yaralı - Son Dakika

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