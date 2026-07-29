Bilecik'te Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Bilecik'te kasten öldürme suçundan 4 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan İ.K. yakalandı.
Bilecik'te 'Kasten Öldürme' suçundan 4 yıl 5 ay 20 gün hapis cezasından aranan şahıs yakalandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Kurtköy Köyü'nde bir operasyon düzenlenen. Düzenlenen operasyonda Bilecik'te 'Kasten Öldürme' suçundan 4 yıl 5 ay 20 gün hapis cezasından aranan İ.K. yakalandı. Şahıs jandarma ekiplerince Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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