Bilecik'te Kaybolan Çobanın Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Bilecik'te Kaybolan Çobanın Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bilecik'in Karaağaç köyünde çobanlık yapan Muhlis Kara'nın dün gece hayvanları otlatmaya çıktıktan sonra haber alınamaması üzerine köylüler ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Bugün de devam eden arama kurtarma çalışmalarında yaşlı çobanın bulunamaması endişe yaratıyor.

20.07.2024 13:24
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Bilecik'te dün geceden beri haber alınamayan çobanı arama çalışmalar devam diyor.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkeze bağlı Karaağaç köyünde çobanlık yapan Muhlis Kara (64) dün hayvanları otlatmaya çıktı. Gece hayvanlar köye dönerken, çobanın olmaması hemen köylüleri harekete geçirdi. Jandarmaya haber veren köylüler hemen çobanı aramaya başladı. Bilecik'ten gelen ekiplerde arama çalışmalarına katılırken, çoban bulunamadı. Bugün de bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yaşlı adamın hayatından endişe ediliyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Jandarma, Bilecik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Kaybolan Çobanın Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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