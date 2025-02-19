Bilecik'te Kaybolan Kadın İçin Arama Devam Ediyor

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Bilecik'te dün kaybolan kadının arama çalışmaları zorlu hava şartlarına rağmen devam ediyor

BİLECİK - Bilecik'te dün 16.00'da evinden çıkarak bir daha evine dönmeyen aklı dengesi yerinde olmayan 49 yaşındaki Fatma Çay'ı arama çalışmaları bugünde devam etti.

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Kozpınar Köyü'nde akli dengesi yerinde olmayan Fatma Çay isimli kadının ailesi tarafından kaybolduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar yapıldı. Ardından bölgeye giden jandarma, Bilecik Anda, UMKE ve AFAD ekipleri geniş kapsamlı arama çalışması başlattılar. Kaybolan Fatma Çay'ın arama çalışmaları geç saatlere devam ederken, ekipler belli bir saatten sonra ara verdi. Bu sabah erken saatlerde bölgede ekipler yeniden arama çalışmalarına başlarken, zorlu hava şartlarına ekipleri baya zorladı.

Bölgede 11 gönüllü personel ile bulunan Anda Derneği Bilecik İl Temsilcisi Can Akdemir, dün geceden bu yana arama çalışmalarına devam ettiklerin söyleyerek, "Bu zorlu hava şartlarına rağmen sabahın ilk ışıklarından bu yana arama çalışmalarımız devam ediyor. Fatma teyzemizi bularak ailesine teslim edeceğiz inşallah" dedi.