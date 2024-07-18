Bilecik'te Kontrolden Çıkan Araç Yayanın Ayağını Ezdi - Son Dakika
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Bilecik'te Kontrolden Çıkan Araç Yayanın Ayağını Ezdi

Bilecik\'te Kontrolden Çıkan Araç Yayanın Ayağını Ezdi

Bilecik merkezinde seyir halinde olan bir hafif ticari araç, kaldırıma çıkarak bir yayanın ayağını ezdi. Araç sürücüsü, yolun ortasına aniden çıkan bir grup kişiye çarpmamak için direksiyonu kıvırdığı sırada aracın kontrolünü kaybetti. Yaralı kız, 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

18.07.2024 11:30
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Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, kaldırıma çıkarak bir yayanın ayağını ezdi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Çelebi Caddesi üzerinde kapalı pazar istikametine seyir halinde olan 11 ABS 325 plakalı otomobil sürücüsü A.B., iddiasına göre yolun ortasına aniden bir grup kişi fırlayınca şahıslara çarpmamak için direksiyonu kıvırınca kontrolden çıkan araç kaldırım üzerine çıktı. Araç, burada yaya olarak yürüyen L.S.(16) ayağını ezdi. Yaralı kıza olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis dün geceki kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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