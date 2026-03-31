Bilecik\'te Köpekler Ölüme Terk Edildi

Çıkan görüntüler sonrası hayvanseverler barınağa akın ederken, skandala bir yenisi daha eklendi. Toplanan ve hayvanları görmek istediklerini belirten grup adına Bilecik Barosu avukatlarından Zeynep Varlık, hayvanlara ötenazi uygulandığı ve toplu şekilde katledildiği yönünde C. Savcılığına şikayette bulundu. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda, iddiaların doğruluğunun araştırılması amacıyla Avukat Zeynep Varlık ile birlikte jandarma ekipleri 03.00 saatleri arasında hayvan barınağında detaylı inceleme yapıldı. Yapılan incelemede, yeni ölmüş olduğu değerlendirilen 6 köpeğin kapalı bir alana alındığı ve yine yeni ölmüş olduğu değerlendirilen 1 kedi tespit edildi. - BİLECİK