Bilecik'te seyir halinde şerit değiştiren motosiklet kamyonete çarparken, meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza; Bilecik merkez Gülümbe Köyü'nde meydana geldi. Köyden Bilecik kent merkezine seyir halinde bulunan 34 MBM 647 plakalı motosiklet sürücüsü R.C.S. bir anda şerit değiştirdi. O esnada aynı istikamette seyir halinde bulunan İ.S. idaresindeki ait 11 EE 729 plakalı kamyonetin sol ön kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK
Son Dakika › 3. Sayfa › Bilecik'te motosiklet kamyonete çarptı: Sürücü yaralandı - Son Dakika
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