Bilecik\'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

3.Sayfa

Bilecik'te seyir halindeki 2 motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi ile Sarmaşık Sokak kesiştiği noktada meydana geldi. Atakent Caddesinde seyir halindeki Sefa S. idaresindeki 11 ABS 552 plakalı motosikleti ile İstiklal Caddesi istikametine seyir halindeki Akın D. idaresindeki 11 ABZ 694 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Sefa S. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK