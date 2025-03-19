Bilecik'te Motosiklet Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bilecik'te Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Bilecik\'te Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Bilecik'te motosiklet, işçi servisi indiren kadına çarptı; yaralı hastaneye kaldırıldı.

19.03.2025 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te motosikletin çarptığı bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik sanayi rampasından kent merkezine seyir halindeki Mesut G., idaresindeki 11 S 0031 plakalı işçi servisi 112 Acil Çağrı Merkezi önüne geldiğinden araçta yolcu olarak bulunan Seçil T'yi indirdi. Bu esnada aynı istikamete seyir halindeki 11 ACB 339 plakalı motosiklet sürücüsü Emir U., servis aracının sağından geçerken ön kapıdan inen Seçil T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Seçil T., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, bilecik, 3-sayfa, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Motosiklet Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2025 12:08:52. #7.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te Motosiklet Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.