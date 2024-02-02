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Bilecik'te Narkotik Köpeği İle Zehir Tacirleri Yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te Narkotik Köpeği İle Zehir Tacirleri Yakalandı

Bilecik\'te Narkotik Köpeği İle Zehir Tacirleri Yakalandı

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, gri bir araçta bulunan 235,46 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi narkotik köpeğin yardımıyla ele geçirildi. İlgili şahıslar hakkında yasal işlem başlatılarak gözaltına alındı. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, ilin huzurunu bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceklerini belirtti.

02.02.2024 10:47
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Bilecik'te zehir tacirleri narkotik köpeği sayesinde yakayı ele verdi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan denetimlerde gri bir aracın içinde bulunan 235,46 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi narkotik köpeğin hassas koku yardımı ile ele geçirildi. İlgili şahıslar hakkında 'TCK 188 Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçu kapsamında yasal işlem başlatılarak şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl yapmış olduğu açıklamada "Tüm Bilecikli hemşerilerimiz bilsinler ki huzur şehri olan ilimizin huzurunu bozmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Narkotik Köpeği İle Zehir Tacirleri Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te Narkotik Köpeği İle Zehir Tacirleri Yakalandı - Son Dakika
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