Bilecik\'te Okul Çevreleri Denetlendi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak hayata geçirilen 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması' kapsamında kent genelinde geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Titizlikle yürütülen uygulamalarda 73 işyeri, 15 metruk bina, 71 okul çevresi, 53 park ve bahçe denetlenirken, 381 şahsın kimlik kontrolü yapıldı. Denetimlerde, öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek unsurların önlenmesi ve okul çevrelerinde huzur ortamının sağlanması hedeflendi. Ekiplerin sahadaki kontrollerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, "Geleceğimizin en kıymetli emaneti olan çocuklarımızın huzur ve güven içinde büyüyebilmesi için sahada görevimizin başındayız" dedi. - BİLECİK