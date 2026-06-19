Bilecik\'te Okul Servis Araçlarına Denetim

Bilecik'te okul servis araçları denetimi gerçekleştirildi.

Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, Pelitözü Göleti Kavşağı ile Münir Kopuk İlkokulu önünde okul servis araçlarına yönelik kontrol gerçekleştirildi. Denetimlerde servis araçlarının mevzuata uygunluğu, sürücü evrakları, emniyet kemeri kullanımı ve genel trafik güvenliği açısından kontroller yapıldı.

Öte yandan, yapılan denetimlerde herhangi bir eksiklik ya da cezai işleme rastlanmadığı öğrenildi. - BİLECİK