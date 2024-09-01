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Bilecik'te başlayan yangın ormanlık alana sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Düzmeşe köyü Göksu Nehri kenarında başlayan yangın Ormanlık alana sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangın, 13: 30 sularında Düzmeşe köyü Armut Alan mevkiinde Göksu Nehri kenarında başladı. İhbar üzerine harekete geçen Osmaneli orman İşletme yangın söndürme ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına katılan ekipler, etkin ve koordineli bir şekilde çalışarak yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ormanlık alana sıçramadan müdahale edilen yangın, söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı ve gerekli incelemelerin başlatıldığını belirtti. - BİLECİK