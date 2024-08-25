Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangını ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

25.08.2024 18:13
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy sınırları içerisinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına, jandarma, AFAD, itfaiye ve Orman ekipleri tarafından müdahale edildi. Ekiplerin müdahale etmesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangına, 3 helikopter, 30 araç ve 123 personel ile müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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