Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy sınırları içerisinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına, jandarma, AFAD, itfaiye ve Orman ekipleri tarafından müdahale edildi. Ekiplerin müdahale etmesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangına, 3 helikopter, 30 araç ve 123 personel ile müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - BİLECİK