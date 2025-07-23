Bilecik\'te Orman Yangını Yeniden Alevlendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde öğleden sonra yeniden başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle Bayırköy sınırına kadar ulaşırken, Vali Faik Oktay Sözer gelişmeleri Yangın Yönetim Aracı'nda takip ediyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine Geyve'den sıçrayan orman yangını sonrası bölgede 4 gündür aralıklarla devam eden yangında alevler merkeze bağlı Bayırköy beldesi sınırına dayandı. Paşalar Boğazı mevkiine kadar gelen alevler sonrası Vali Faik Oktay Sözer Yangın Yönetim Aracı'nda süreci yakından takip ediyor ve sahadaki koordinasyonu sağlıyor. Sözer, "Osmaneli'nde kontrol altına alınan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi. Ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar" dedi. - BİLECİK