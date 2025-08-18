Bilecik\'te Ormanlık Alanda Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın helikopter desteği ile kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'e bağlı Bayırköy belde merkezine yakın bir alanda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Bayırköy Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, havadan 1 helikopter de destek verdi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangının belde merkezine yakın bir yerde çıkması vatandaşları tedirgin etti. - BİLECİK