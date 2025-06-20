Bilecik'te bir otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Ertuğrulgazi mahallesi Cihan sokak üzerindeki boş bir otluk alanda henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılırken, yangına Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler kısa kontrolde altına alınarak söndürüldü. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Otluk Alanda Çıkan Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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