Bilecik\'te Otluk Alanda Çıkan Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te bir otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Ertuğrulgazi mahallesi Cihan sokak üzerindeki boş bir otluk alanda henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılırken, yangına Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler kısa kontrolde altına alınarak söndürüldü. - BİLECİK