Bilecik\'te Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Bilecik'te seyir halindeki otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik D-650 karayolu Örenköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Celal K. idaresindeki 34 AC 0803 plakalı otomobil, Bilecik istikametine seyir halindeyken sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu takla attı. Meydana gelen kazada sürücü Celal K. ile araçta bulunan Serap B.K. hafif şekilde yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK