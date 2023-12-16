Bilecik\'te Otomobil Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bilecik'te sürücünün kontrolü kaybettiği otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü yararlanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik Pazaryeri kavşağında ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 43 ACJ 605 plakalı otomobil, yolun kaygan olması sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüye yararlanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan kadın hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK