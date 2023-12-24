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Bilecik'te otomobilin yayaya çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bilecik'te otomobilin yayaya çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Bilecik'te hafifi ticari aracın yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı. Şeyh Edebali Üniversitesi istikametinden kent merkezine seyir halindeki hafif ticari araç, üst geçit olmasına rağmen karşıya geçmekte olan yayaya çarptı. Kazada sürücü yaralanırken yayaya yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bilecik\'te otomobilin yayaya çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
24.12.2023 - 22:47,
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Bilecik'te hafifi ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptıktan sonra savrularak bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şeyh Edebali Üniversitesi istikametinden kent merkezine seyir eden Bayram K. idaresindeki 11 ABD 366 plakalı hafif ticari araç, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında üst geçit olmasına rağmen anayoldan karşıya geçmekte olan bir yayaya çarptı. Kazada savrulan araç, ardından bariyerlere çarptı. Sürücü yaralanırken, yaya ise ağır yaralı olarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan yayanın kimliğinin otopsi sonucu netlik kazanacağı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Bilecik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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