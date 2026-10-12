Bilecik\'te Pelitözü Kavşağı\'nda refüje çarpıp takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı

Bilecik'te refüje çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza dün gece, Bilecik merkezde bulunan Pelitözü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.E. idaresindeki otomobil, Bilecik istikametine seyir halindeyken bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki sürücü T.E. ile yolcular Ö.A.E. ve Ç.E. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.