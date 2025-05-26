Bilecik\'te Şiddetli Fırtına: Ağaç Dalları ve Çatılar Uçtu

Bilecik'te kısa süreli süren fırtına çatıları uçururken, ağaçları dallarından kopardı. Yaşanan fırtınada saniyelerle düşen koca ağaç dalından kurtulan Naciye Demir, "Ağaç birden düştü, benim üstüme de düşebilirdi" dedi.

Bilecik'te öğleden sonra kısa süreli fırtına sonrası 500 Evler ve Tepebaşı mevkileri, İl Halk Kütüphanesi önü, Dedeoğlu Caddesi ve Çadırvan bölgesinde çatıları uçururken, ağaçları dallarından koptu. Yaşanan fırtınada üzerine ağaç dalları düşen araçlar hasar gördü. Bir çok yol dev gibi ağaç dalların yola düşmesi nedeniyle kapanırken, belediye ekipleri seferber oldu. Dallarından kopan ağaçlar belediye ekiplerince kamyonlara yüklenerek, kapsamlı temizlik yapıldı.

"Benim üstüme de düşebilirdi"

İl Halk Kütüphanesi önünde yürüdüğü esnadan büyük bir sesle korktuğunu anlatan Naciye Demir, "Ben buradan geçerken büyük bir fırtına koptu. Ağaç birden düştü, benim üstüme de düşebilirdi. Çoluk çocuğun üstüne de düşebilirdi" dedi. - BİLECİK