Bilecik\'te Skunk Operasyonu: 1 Gözaltı

Bilecik'te düzenlenen operasyonda skunk maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan operasyonda bir miktar skunk maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BİLECİK