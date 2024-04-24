Bilecik'te süt yüklü tanker ile tır çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te süt yüklü tanker ile tır çarpıştı: 3 yaralı

Bilecik\'te süt yüklü tanker ile tır çarpıştı: 3 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, süt yüklü tanker ile tır çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

24.04.2024 09:38
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde süt yüklü tanker ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük- Bilecik kara yolunun 4'üncü kilometresinde seyir halindeki M.H. idaresindeki 06 DRE 574 plakalı tır ile M.E. idaresindeki süt yüklü 03 ADK 316 plakalı tankerle çarpıştı. Çarpışma sonucu tankerde bulunan süt yola dökülürken, tırın dorsesi yol kenarında bulunan dereye savruldu. Kazada tır sürücüsü M.H., yanında yolcu olarak bulunan R.G. ile süt tankeri sürücüsü M.E. yaralandı. Kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahale yapmalarının ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te süt yüklü tanker ile tır çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te süt yüklü tanker ile tır çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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